Вашингтон, 11 марта, 2019, 22:34 — ИА Регнум. В проект бюджета Государственного департамента США на 2020 финансовый год заложены 500 млн на «демократический переход» в Венесуэле, иными словами — на спонсирование государственного переворота в этой стране. Об этом сегодня, 11 марта, заявил заместитель государственного секретаря США Джон Салливан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор народа

«Запрос на 2020 финансовый год включает средства на поддержку демократии в Венесуэле и делает доступными больше средств для поддержки демократического перехода, включая 500 миллионов долларов разрешенных к трансферам», — сказал Салливан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. По указанию вице-президента США Майка Пенса спикер проамериканской оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Боливарианской Республики. Однако захватить власть с ходу мятежникам не удалось.