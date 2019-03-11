Дамаск, 11 марта, 2019, 22:26 — ИА Регнум. За время работы мобильного пункта пропуска «Джлеб» из зоны Эт-Танф вышло 838 человек, среди которых нет никого из лагеря «Эр-Рукбан», также находящегося в зоне военной базы США, сообщил 11 марта журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

Солдат американской армии

Кроме того, военные США по прежнему не пропускают колонны автобусов, направленные сирийским правительством для вывоза беженцев.

«Несмотря на это, выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» по-прежнему блокирован — американская сторона не пропускает автобусы для эвакуации беженцев и отказывается обеспечить безопасность перемещения гуманитарных колонн внутри 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе», — сказал Виктор Купчишин.

Для беспрепятственного возвращения беженцев из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания устроен гуманитарный коридор и мобильный пункт пропуска «Джлеб», куда также направленны колонны автобусов, напомнил начальник российского Центра.