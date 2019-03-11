Сухой Лог, Свердловская область, 11 марта, 2019, 22:25 — ИА Регнум. В свердловском Сухом Логу авария на трубопроводе оставила 17 многоквартирных домов без холодной воды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Трубу диаметром 500 мм. прорвало на улице Белинского. Без централизованного снабжения холодной водой остались жители пяти домов на улице Вокзальной, четырёх на Степной и восьми на Сухоложской.

Сейчас идёт устранение последствий аварии. А жители могут бесплатно взять холодную воду из автоцистерн, установленных в двух точках Сухого Лога. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС России.