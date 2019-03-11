Скопье, 11 марта, 2019, 22:19 — ИА Регнум. Президент Македонии Георгий Иванов отказался подписывать принятые парламентом законодательные акты, в которых содержится новое наименование страны — Северная Македония, передаёт 11 марта «Слободен печат».

Kremlin.ru Георгий Иванов

Как сообщается, всего президент не подписал одиннадцать документов, принятых в период с 28 февраля по 6 марта. В их числе оказались закон о государственном займе у Международного банка реконструкции и развития, а также межправительственное соглашение с Румынией о сотрудничестве в области образования, науки, культуры и СМИ.

В распространённом заявлении администрации президента Македонии указывается, что Георгий Иванов отказался ставить свою подпись в связи с тем, что «давал торжественную клятву соблюдать Конституцию и защищать национальные интересы Республики Македония».

Напомним, соглашение между Македонией и Грецией о переименовании бывшей югославской республики в Северную Македонию официально вступило в силу в начале февраля. Президент Георгий Иванов выступил против соглашения, заявив, что оно противоречит македонской конституции и приведёт к ещё большему расколу общества.