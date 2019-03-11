Вашингтон, 11 марта, 2019, 22:18 — ИА Регнум. Представители США встретились с королем Иордании Абдаллой II для обсуждения «сделки века» по ближневосточному урегулированию, 11 марта передает агентство Reuters.

World Economic Forum Король Абдалла II

Сообщается, что в обсуждениях участвовали госсекретарь США Майк Помпео, советник Белого дома Джейсон Гринблатт, а также Джаред Кушнер, зять и советник президента Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля Белый дом заявил о готовящейся «сделке века» по мирному урегулированию между Израилем и Палестиной. Подробности соглашения, заранее отвергнутого палестинским правительством, не разглашаются.

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