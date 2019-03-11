Вашингтон, 11 марта, 2019, 22:09 — ИА Регнум. США намерены осуществить повторную высадку на Луну в 2028 году, указано в проекте бюджета NASA, опубликованном 11 марта на официальном сайте аэрокосмического агентства.

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Из предусмотренных проектом средств предполагается выделить $363 млн на поддержку коммерческих проектов по созданию пилотируемых аппаратов для доставки на Луну грузов и людей.

По мнению авторов проекта бюджета, такое партнерство с частными компаниями позволит к 2028 году достичь возможности осуществить новую высадку на Луну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США было заявлено о проекте создания окололунной станции Gateway, которая должна стать базой для пилотируемых полётов на Марс.