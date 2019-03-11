Саратов, 11 марта, 2019, 22:04 — ИА Регнум. После сюжета, который вышел на одном из федеральных каналов, о семье, проживающей в саратовском поселке Мокроус, проведут доследственную проверку. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Саратовской области.

Новорожденный

Супруги, воспитавшие дочь, предполагают, что она не является их ребенком, так как 29 лет назад при рождении ее подменили в роддоме. Организаторы программы провели экспертизу, которая подтвердила, что дочь не является биологическим ребенком супругов.

В рамках мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, будет истребована медицинская и иная необходимая документация, опрошен персонал медицинского учреждения, а также выполнены иные проверочные мероприятия с целью установления лиц, по вине которых произошла подмена ребенка.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 32-летний житель Якутии в июле обратился в городской суд столицы республики с иском о взыскании 10 млн рублей с Нюрбинской районной больницы. Мужчина сделал ДНК-тест и узнал, что вырос в чужой семье.

Субсидиарным ответчиком по иску будут выступать минздрав Якутии.

«Информация для меня не стала шокирующей. Ведь всё детство меня не покидала мысль, что я нахожусь в гостях, а не в своем доме. Меня преследовало чувство дискомфорта и тревоги», — рассказал журналистам обратившийся в суд мужчина.

Женщина, которая считала себя матерью мужчины, была шокирована.

«Думала, что он светленький в мою родню», — призналась она. Между тем ей известны истории о подмене детей в этом же роддоме: инциденты датируются 1956 и 1988 годами.