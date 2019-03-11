Аддис-Абеба, 11 марта, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Свидетели крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии заявляют, что самолет Ethiopian Airlines начал рушиться и гореть ещё в небе, до столкновения с землей, 11 марта передает агентство Reuters.

Boeing

«Это был громкий грохочущий звук. Звук трясущегося металла. Все говорят, что никогда не слышали такого звука от самолета», — сообщила журналистам 26-летняя домохозяйка Терн Бузуна, дом которой расположен на расстоянии 300 метров от места катастрофы.

«Он пытался подняться, но неудачно, и упал вниз. Я видел огонь и белый дым, потом черный дым», — сообщил 25-летний Тамират Абера, который видел катастрофу своими глазами.

«Когда он висел в воздухе, огонь шел от хвоста. Потом он пытался поднять нос. Когда он прошел над нашим домом, нос опустился вниз, а хвост поднялся вверх. Он упал прямо в землю носом и взорвался», — сообщил еще один свидетель, Гадиса Бенти.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта вблизи Аддис-Абебы рухнул самолет Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе трое граждан России.

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