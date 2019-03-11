Вашингтон, 11 марта, 2019, 21:53 — ИА Регнум. Госдепартамент США намерен потратить в 2020 году $661 млн на противодействие влиянию России. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доллар

«Инвестировать $661 млн в усилия по противодействию российскому злокачественному влиянию в Европе, Евразии и Центральной Азии», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованным данным, всего в направленном президентом США Дональдом Трампом в конгресс бюджетном запросе на 2020 финансовый год предусматривается выделение $40 млрд для государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID).