Госдеп США потратит $661 млн на борьбу с «российским влиянием» в 2020 году
Вашингтон, 11 марта, 2019, 21:53 — ИА Регнум. Госдепартамент США намерен потратить в 2020 году $661 млн на противодействие влиянию России. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Доллар
«Инвестировать $661 млн в усилия по противодействию российскому злокачественному влиянию в Европе, Евразии и Центральной Азии», — говорится в сообщении.
Согласно опубликованным данным, всего в направленном президентом США Дональдом Трампом в конгресс бюджетном запросе на 2020 финансовый год предусматривается выделение $40 млрд для государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID).