Оренбургская область, 11 марта, 2019, 21:45 — ИА Регнум. В Акбулакском районе Оренбургской области 27-летний гражданин Киргизии осуждён за ввоз на территорию России крупной партии противовирусных и антипаразитарных лекарства. Об этом журналистам сообщили в областном управлении СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

По данным следствия, препараты в Россию гражданин ввёз 28 ноября 2018 года. Пограничный пункт пропуска Сагарчин он пересёк на грузовой машине. Общая сумма лекарств превысила 2 млн 200 тыс. рублей.

Препараты гражданин собирался продать. При этом данные лекарства не были зарегистрированы в России. Соответственно, их ввоз в страну является уголовно наказуемым деянием.

По приговору суда гражданин Киргизии осуждён к одному году колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.