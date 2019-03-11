Вашингтон, 11 марта, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Президентский проект военного бюджета США на 2020 год предусматривает выделение средств на создание космических сил как шестого рода войск, сообщается в документе, опубликованном 11 марта на сайте Белого дома.

patchesfun Американские штурмовики

Стоит отметить, что конкретная сумма затрат на создание космических войск в документе не называется.

Тем не менее в проекте утверждается, что космические силы должны будут стать самостоятельным шестым родом войск в вооруженных силах США.

«Впервые за 70 лет министерство обороны создаст новое подразделение для организации, подготовки и снабжения сил обороны для защиты национальных интересов Америки в четвертом типе пространства», — указано в проекте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом заявлял о намерении создать космические войска в качестве отдельного от Пентагона ведомства на уровне министерства.