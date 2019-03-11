Алжир, 11 марта, 2019, 21:28 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика отказался от намерения вновь баллотироваться на пост главы государства, передаёт Tsa-Algerie.

Magharebia Абдель Азиз Бутефлика

«Состояние моего здоровья и мой возраст не способствуют исполнению моих обязанностей перед алжирским народом», — говорится в распространённом обращении президента к нации.

В то же время, как сообщается, Бутефлика заявил о переносе запланированных на 18 апреля выборов президента страны.

Ранее сегодня стало известно, что правительство Алжира ушло в отставку на фоне массовых акций протеста. Бутефлика намерен провести перестановки в кабинете, а затем организовать общенациональную конференцию, по итогам которой будет определена новая дата выборов.

Напомним, Абдель Азиз Бутефлика правит Алжиром с 1999 года. Несколько недель назад в стране начались масштабные акции протеста после того, как находящийся в швейцарской больнице 82-летний президент заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок.