Мадрид, 11 марта, 2019, 21:21 — ИА Регнум. Выход Великобритании из Евросоюза обойдется испанской промышленности как минимум в 2,6 млрд евро в год, причем в первую очередь он отразится на отрасли автомобилестроения и агропродовольственном секторе, которые ждет снижение доходов и уменьшение числа рабочих мест. Эти данные появились в специальном отчете насчет Испании и Португалии консультанта Оливер Виман, подготовленном для ее клиентов. К докладу получило доступ испанское издание El Mundo.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Согласно заключению Виман, которая в 2012 году приступила к оценке стоимости оздоровления испанского финансового сектора, Испания станет шестой в списке европейских стран, наиболее пострадавших от Брексита. Среди областей государства наибольший урон понесут Каталония и Валенсия.

«Националистическое поведение Женералитета Каталонии контрастирует с тем колоссальным ущербом, который нанесет промышленности региона отделение Соединенного королевства. Каталония занимает первые места в секторах, на которые приходится больше всего испанского экспорта в Великобританию», — пишет по этому поводу El Mundo.

Общий ущерб для испанских компаний, по подсчетам консультанта, составит 3,1 млрд евро, однако эта цифра была снижена до вышеупомянутых 2,6 млрд, поскольку паллиативные меры выглядят вполне осуществимо. В первую очередь это касается автомобильной отрасли: перенос мощностей в сочетании с другими решениями может смягчить последствия Брексита для производственной цепочки.

В целом, международный эксперт сосредоточилась в своем отчете на вреде для экспорта. Кроме того, она подготовила глобальный доклад, в котором поместила Германию на первое место в списке стран ЕС, которые пострадают от решения Соединенного королевства покинуть европейский блок. Ежегодный ущерб для немцев составит 9,4 млрд евро. На втором месте — Голландия (4,4 млрд), за ней идут Бельгия и Франция (3,9 млрд), а замыкает пятерку Италия (2,6 млрд).

При распределении мест не учитывалась сама Великобритания, на которую придется главный удар: разрушение торговых связей с Европейским союзом обойдется ей в 35 млрд евро.

Доклад Оливер Виман показывает, какое важное значение имело Соединенное королевство как партнер для Испании вплоть до текущего момента. Ежегодный активный торговый баланс двух стран превышал 8 млрд, и консультант надеется, что эта сумма не будет потеряна полностью (не вдаваясь в подробности насчет различных вариантов Брексита, которые могут иметь место).

Эксперт также отметила, что негативные последствия ухода Великобритании для нее самой и всех европейских стран будут гораздо слабее, если сторонам удастся заключить таможенный союз.