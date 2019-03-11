Сана, 11 марта, 2019, 21:19 — ИА Регнум. На севере Йемена погибли не менее 20 жителей деревни, стороны конфликта обвиняют в убийстве друг друга, 11 марта передает агентство Reuters.

Kate Dixon Йемен

По сообщению СМИ хуситов, 23 жителя деревни стали жертвами очередного авианалета ВВС Саудовской Аравии. Саудовские СМИ утверждают, что 20 гражданских лиц из племени хаджур были казнены хуситами за попытку мятежа.

Информагентство признается, что «не может самостоятельно проверить информацию».

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