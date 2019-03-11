Вашингтон, 11 марта, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Перевооружение авиации и бронетанковых частей указаны одним из приоритетов военного бюджета США на 2020 год, сообщается в опубликованном 11 марта на сайте Белого дома проекте бюджета Пентагона.

U.S. Air Force Американские танки

В частности, в бюджете 2020 года предложено предусмотреть средства на закупку 110 боевых самолётов и модернизацию боевой техники двух бронетанковых бригадных боевых групп.

В тексте указано, что средства должны быть направлены на закупку истребителей пятого поколения F-35, самолетов-заправщиков Boeing КС-46, модернизацию F-15 и F-16, а также на разработку «бомбардировщика-невидимки следующего поколения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Трамп предложил увеличить военный бюджет США еще на 5%.