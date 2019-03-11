Каракас, 11 марта, 2019, 21:08 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы приняли решение о частичном открытии границы с Колумбией, передаёт 11 марта телеканал CNN.

Quinntheislander Граждане Колумбии

Как сообщили в Национальной гвардии Венесуэлы, пешеходное пересечение границы разрешено для школьников, студентов и нуждающихся в медицинской помощи, а также сопровождающих их лиц.

Напомним, Венесуэла 23 февраля закрыла границу с Колумбией и развернула на границе вооружённые силы. В тот же день Каракас объявил о разрыве дипломатических отношений с Боготой.

Причиной такого шага были названы «серьёзные и незаконные угрозы миру и суверенитету Венесуэлы со стороны правительства Колумбии».

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