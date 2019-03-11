Ижевск, 11 марта, 2019, 21:07 — ИА Регнум. Управление МВД по Удмуртии получило информацию о том, что 24-летняя врач-терапевт причастна к сбыту запрещенных веществ. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

stevepb Наркотики

В квартире врача было найдено почти 3 кг наркотических веществ синтетического происхождения, приготовленных к сбыту.

«Полицейские установили, что задержанная является региональным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков», — уточнили в управлении.

Также полицейские задержали в Ижевске еще двоих курьеров — уроженцев Пермского края.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемые арестованы.

В МВД добавили, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце февраля волгоградский детский врач-ортопед получил 10 лет колонии строгого режима по обвинению в сбыте наркотических средств.

Кроме того, врач сам употреблял синтетические наркотики, он пытался сбывать их через интернет. При попытке обменять один вид наркотического средства на другой врач был задержан.