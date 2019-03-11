Алжир, 11 марта, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Правительство Алжира на фоне массовых протестов в стране ушло в отставку. Об этом сегодня, 11 марта, сообщают алжирские СМИ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Алжире в последние недели не прекращаются акции протеста из-за того, что действующий президент страны Абдель Азиз Бутефлика, который правит в стране с 1999 года, вновь решил баллотироваться на пост главы государства.

Дело в том, что Бутефлике уже 82 года, и состояние его здоровья внушает опасения алжирской общественности. Сейчас Бутефлика находится в больнице.