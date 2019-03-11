Москва, 11 марта, 2019, 20:54 — ИА Регнум. Около 40 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы вечером 11 марта на фоне неблагоприятных погодных условий. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

На текущий момент в аэропорту «Домодедово» отменено 14 рейсов и ещё восемь рейсов задержано, во «Внуково» отменено три рейса и 10 рейсов задерживается, в «Шереметьево» отменено четыре авиарейса.

Напомним, с начала рабочей недели потепление в столичном регионе вновь начало сменяться похолоданием. Синоптики прогнозировали 11 марта пасмурную погоду с мокрым снегом.