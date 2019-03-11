Вена, 11 марта, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Управление ООН по наркотикам и преступности сообщает о шквальном росте производства и употребления метамфетамина в странах Юго-Восточной Азии. 11 марта отчет по региону за 2018 год опубликован на сайте УПН ООН.

Василий Верещагин. Опиумоеды. 1868 г

«Переход на метамфетамин затронул даже те страны, которые традиционно имеют относительно большой рынок героина, такие как Китай и Малайзия», — говорится в отчете УПН ООН.

Согласно отчету, на метамфетамин разного качества, известный в странах региона как «яба», лёд и скорость, «пересели» 12 из 13 стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Единственным исключением стал Вьетнам — там наркоманы по-прежнему предпочитают героин.

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