Вашингтон, 11 марта, 2019, 20:29 — ИА Регнум. Известный производитель графических чипов Nvidia приобретет израильскую компанию Mellanox Technologies Ltd., специализирующуюся на производстве телекоммуникационного оборудования, за $6,9 млрд. Об этом 11 марта сообщило агенство Bloomberg.

Издание отмечает, что таким образом Nvidia получит возможность ещё сильнее продвинуться на рынок разработки компонентов и комплектующих, предназначенных для построения центров обработки данных. Стоит отметить, что сделка ещё должна получить одобрение регулирующих органов США.

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Напомним, в 2018 году доходы компании Mellanox, обладающей передовыми коммуникационными технологиями, выросли на 26%, превысив $1 млрд. Доход Nvidia от продажи центров обработки данных за этот же период составил $2,9 млрд (в 2016 году этот показатель был равен $830 млн).