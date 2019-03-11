Москва, 11 марта, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Попавший под санкции со стороны США «Еврофинанс Моснарбанк» продолжает работу в штатном режиме, говорится в распространённом 11 марта заявлении пресс-службы кредитной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Банк выполняет и будет безусловно выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнёрами в полном объёме», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что организация «строит свою стратегию таким образом, чтобы обеспечить эффективную и бесперебойную работу в самых разных внешних условиях».

В банке также заверили, что способны преодолевать негативные тенденции как внутреннего, так и внешнего характера, в том числе благодаря консервативной политике по оценке рисков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня министерство финансов США сообщило о введении санкций в отношении российско-венесуэльского «Еврофинанс Моснарбанка» в рамках ограничительных мер в отношении финансовых учреждений, «поддерживающих режим Николаса Мадуро».