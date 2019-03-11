Киев, 11 марта, 2019, 20:25 — ИА Регнум. «Продолжение военного конфликта на Донбассе — единственный способ нынешнего режима Петра Порошенко удержаться у власти». Об этом 11 марта заявил внефракционный депутат, основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономическая помощь

«Продолжение военного конфликта — это единственный способ нынешнего режима удержаться у власти. Но люди выступают за мир, люди устали от войны… Последние социсследования показывают, что нашу идею прямых переговоров для прекращения конфликта на востоке страны поддерживают более 40% людей в Украине. 9,7% выступают за продолжение боевых действий. Это говорит о том, что наш путь к миру — правильный и востребован обществом. В стране, где идеологию войны поддерживает меньше, чем каждый десятый — мир становится жизненной необходимостью», — считает Бойко.

По его словам, нынешняя власть, прикрываясь войной, с каждым годом всё больше на ней наживается.

«Коррупционные скандалы в оборонном ведомстве — лишь вершина айсберга. Уже несколько лет каждый работающий платит военный сбор. Как контролируются и куда идут миллиарды народных денег — об этом чиновники не отчитываются. Прикрываясь войной, режим самоустранился от решения социальных проблем — бедности, недоступности медицины, дороговизны продуктов, бесчеловечных тарифов», — добавил Бойко.

Кроме того, он считает, что украинцы массово покидают страну из-за войны и отсутствия перспектив.

«Это действительно очень большая проблема последних трех лет. Причины выезда самые разные, но в первую очередь, это, конечно, военный конфликт. Люди боятся войны и не видят перспективы ее прекращения. Вторая причина — низкие зарплаты и отсутствие работы у высококвалифицированных специалистов, которые не могут себя реализовать. В Украине уже не хватает высококвалифицированных кадров — это тенденция последнего времени», — пояснил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте украинский социологический Центр «София» опубликовал результаты опроса украинцев относительно решения конфликта на Донбассе. Так, на вопрос: «Каким образом следует добиваться установления мира в Донбассе?» — 40,9% респондентов выбрали ответ: «Путем прямых переговоров с руководством России, а также с представителями «ДНР и ЛНР» необходимо прийти к мирному решению на основе компромисса»;

36,1% считают, что «нужно добиваться победы дипломатическим и военно-оборонительным путем, сочетая военное сдерживание «ЛНР-ДНР» и международные санкции против России»; 9,7% выступают за то, чтобы «добиваться победы военным путем — проводя активные наступательные действия»; 8,2% предлагают «заморозить конфликт, отгородиться от «ЛНР-ДНР», не признавая их официально». Не определились с ответом — 5,1%.