Сибай, Башкирия, 11 марта, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Работы по подтоплению Сибайского карьера, где с ноября тлеет руда, выполнены на 82%. Об этом сообщил на оперативном совещании глава администрации города Рустем Афзалов.

Sibay.bashkortostan.ru Сибайский карьер

«Мы начали уровень подтопления с 549 метров — это у нас считается точка ноль. Сегодня достигнуто 483 метра, то есть подтоплено 64 метра. Это составляет 82% от нашей контрольной точки. Контрольная точка — 469-й горизонт», — сказал Афзалов.

При том, что до контрольной точки осталось 18% или 14 метров в высоту, глава администрации уточнил, что чем выше поднимается вода — тем шире становится воронка карьера. Таким образом, процесс подтопления может замедлится.

Однако вместе со щелочной водой в карьер теперь попадают талые воды, что помогает производству работ по подтоплению шахт.

«За последние сутки приход воды составил 1,3 метра, за ночь — 1,7 метра», — добавил Афзалов.

В то же время активисты группы «Сибай, дыши» сообщили в одноименном сообществе в социальных сетях о том, что датчики, купленные на добровольные пожертвования жителей города, сломались. С вечера 7 марта показания прибора не соответствуют действительности.

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Производители приборов, исходя из предоставленной активистами информации, полагают, что «датчик отравился при превышении ПДК (предельно допустимой концентрации) выше диапазона измерений».

Напомним, 5 марта датчики зафиксировали превышение ПДК диоксида серы в 54,7 раза на улице Нуриманова. При этом лаборатории Роспотребнадзора и МЧС Башкирии в этом месте зафиксировали превышение ПДК диоксида серы лишь в 9,2 раза в то же время. Позднее, при проведении совместных измерений с участием активистов, датчики показали одинаковые значительные превышения ПДК.

Поломку датчиков зафиксировали, поскольку 7 марта концентрация постепенно нарастала и зафиксировалась на уровне 22−25 ПДК, не снижаясь. В это время проводились измерения двумя лабораториями — таких цифр обнаружено не было, что и позволило сделать вывод о неисправности приборов. По данным завода-изготовителя, датчик, купленный активистами — «электрохимический, особенность таких сенсоров в том, что они не выдерживают превышений выше диапазона измерений. То есть датчик оказался неисправным не просто так, а именно после и в результате фиксации превышения ПДК в 54,74 раза, так как с учетом погрешности достиг предела своего диапазона измерений».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом в городе начались еще в ноябре и связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходит экстренная рекультивация. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

На сходе 10 февраля, отчаявшись решить проблему усилиями местных властей и представителей комбината, жители города записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

14 февраля глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин по итогам совещания, посвященного оценке возможных экологических, социальных, природоохранных, техногенных и других видов риска, связанных с возникновением и развитием аварийной ситуации на Сибайском карьере, поручил создать рабочую группу.

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Также 14 февраля президент РФ Владимир Путин ознакомился с видеообращением сибайцев, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что сейчас эта информации проверяется в администрации президента.

18 февраля активисты организации «Сибай, дыши» подали уведомление в администрацию города о проведении митинга — 2 марта.

Проведение митинга администрация города не согласовала, объяснив отказ запланированным на этот день ранее другим массовым мероприятием. В то же время жителям предложили встретиться с генеральным директором УГМК (Уральская горно-металлургическая компания, президентом которой является Искандар Махмудов, 16-й в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2018 по версии Forbes) Андреем Козицыным, которая состоялась 27 февраля. На встрече Козицын сказал, что компенсировать вред здоровью жителям Сибая УГМК будет только по решению суда, в то же время компания выделит городу 200 млн рублей на мероприятия, которые жители совместно с администрацией сочтут необходимыми.

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В день приезда Козицына Сибай посетила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, работы на карьере закончатся 26 марта, а не 20-го, как это многократно утверждали официальные лица.

Процесс подтопления карьера начали 8 февраля, необходимо затопить около 100 метров карьера в высоту. С момента начала работ жители рассчитывали на улучшение ситуации со смогом, но этого не произошло.

В феврале 50 детей были отправлены в пульмонологический санаторий Ишимбая. 15 пожилых жителей Сибая — в здравницу «Танып» в Аскинском районе. 11 февраля 30 взрослых с бронхолегочными заболеваниями направили в санаторий «Талкас» Баймакского района, также туда отправились 20 детей с одним из родителей. 15 человек поехали в санаторий «Ассы» Белорецкого района. 20 февраля 250 детей из Сибая приехали в Крым. Вторая группу еще из 250 детей в Крым отправилась 10 марта.

Население Сибая составляет около 63 тыс. человек.