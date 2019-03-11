Мехико, 11 марта, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Вооруженные бандиты захватили 19 пассажиров автобуса в штате Тамаулипас на севере Мексики, 11 марта передает агентство Associated Press.

Geoffrey Fairchild

Заложники были вывезены гангстерами в неизвестном направлении. Остальным 22 пассажирам автобуса бандиты позволили продолжить поездку.

По информации местных властей, похищенные пассажиры автобуса, который направлялся в пограничный город Рейноса, являлись мигрантами из Центральной Америки.

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