Москва, 11 марта, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Российский исполнитель Дима Билан пожелал своему коллеге Сергею Лазареву победы на конкурсе «Евровидение 2019». Соответствующую публикацию певец разместил 11 марта на своей странице в сети Instagram.

Bilandima.ru 10-летие победы Димы Билана на Евровидении

https://www.instagram.com/p/Bu3Ys-3FB_q/

Певец обратил внимание своего коллеги на то, что многие пользователи сети продолжают воспринимать их как соперников. Он отметил, что это является штампом и стереотипом. Победитель конкурса сказал, что, судя по всему, публикой всегда востребован «жанр эпоса», хотя его творческий путь с путем Лазарева никак не пересекается.

«Серёж, а тебе хочу пожелать оттянуться на этом конкурсе и дать зрителю это удовольствие, не забывая про себя», — написал Билан.

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Напомним, Дима Билан выиграл конкурс «Евровидение» в июне 2008 года, спев на нём песню Believe. Стоит отметить, что Сергей Лазарев ранее уже выступал на этом конкурсе в 2016 году, тогда он занял на нем 3-е место.