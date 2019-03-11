Оренбург, 11 марта, 2019, 20:09 — ИА Регнум. В Оренбурге за 2019 год ямочный ремонт ожидает 14 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации города.

«Дорожные работы»

Также более 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна будет отремонтировано в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», добавили в мэрии.

По данным чиновников, в первую очередь предстоит устранить аварийность на дорогах Оренбурга. Специалисты уже выясняют состояние полотна и строят планы по ямочному ремонту. К нему приступят в том случае, когда среднесуточная температура воздуха достигнет отметки в плюс пять и выше градусов.

Отметим, состояние дорог сейчас оставляет желать лучшего. Некоторые горожане горько констатируют, что асфальт сошёл вместе со снегом. В целом эта весенняя проблема традиционна для многих городов и регионов России. Граждане надеются на то, что дороги Оренбурга приведут в нормативное состояние как можно скорее.