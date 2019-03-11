Анкара, 11 марта, 2019, 20:06 — ИА Регнум. МИД Турции вызвал посла Бельгии Мишеля Малхербе для разъяснений по поводу решения бельгийского суда по РПК, 11 марта передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдские боевики

Согласно сообщению турецкого МИДа, Турция «выражает свое беспокойство» по поводу решения Апелляционного суда Брюсселя, отменившего приговор 30 «курдским террористам».

«Рабочая партия Курдистана» (РПК) и её филиалы в Сирии и Ираке считаются властями Турции террористическими организациями.

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