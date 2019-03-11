Киев, 11 марта, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Новый президент Украины и новая парламентская коалиция Верховной рады пойдут на компромисс в вопросе Донбасса. Об этом 11 марта в эфире одного из украинских телеканалов заявил полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.

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«До осени этого года никакой вопрос не будет решаться… Считаю маловероятным, что что-то может произойти после президентских выборов. Только после парламентских выборов начнется какое-то движение… Будут какие-то компромиссы, связанные с решением этого вопроса… Есть методология ООН, она будет применяться. На компромисс пойдут новый легитимно избранный президент и парламентская коалиция», — прогнозирует Стариков.

Он считает, что проблему Донбасса можно решить в краткосрочной перспективе. При этом Стариков поддержал стратегию реинтеграции Донбасса «Механизм малых шагов», которую предложил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как сообщалось, в феврале 2019 года министр Аваков во время «круглого стола» в Институте мира в Вашингтоне во вторник представил стратегию деоккупации и реинтеграции Донбасса «Механизм малых шагов». Министр считает, что на подготовительном этапе нужно сформировать необходимое правовое поле, определить статус специальной международной миротворческой миссии, создать программы мониторинга, консультативной и ресурсной помощи.

«У нас нет конфликта на религиозной почве, нет конфликта на этнической почве. Конфликт в Украине навязан извне. Поэтому миротворческая миссия, которая будет работать, должна быть ориентирована и на это, а также работать совместно с украинскими правоохранителями и представителями местных общин», — сказал Аваков.

Стратегия предусматривает создание демилитаризованной зоны безопасности на отдельном участке оккупированных территорий. Государственная пограничная служба Украины при поддержке специальной международной миротворческой миссии должна взять этот участок и его границы под контроль. Правопорядок, отметил министр, должен обеспечиваться силами Национальной полиции, Национальной гвардии и мониторинговой миссии.

«На этой территории проводятся местные выборы. Главный принцип — соблюдение украинского законодательства и обеспечение свободного волеизъявления. Восстанавливается работа всех государственных институтов, правоохранительных органов Украины, возобновляются безопасность и правопорядок, социальное обеспечение, образование, финансовая сфера, а также достойный уровень жизни», — добавил Аваков.

Министр считает, что «когда люди увидят, что зашла украинская власть с украинским флагом, создала переходные компромиссные условия, обеспечила надлежащее качество жизни и безопасности для этих людей, все остальные территории шаг за шагом будут возвращаться в Украину».