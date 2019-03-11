Вашингтон, 11 марта, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп предложил американскому Конгрессу увеличить военный бюджет еще на 5%, сообщается 11 марта в бюджетном запросе на 2020 финансовый год.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военный бюджет

В тексте отмечается, что усиление вооруженных сил нужно Вашингтону для «предупреждения войны, сохранения мира и сдерживания агрессии против интересов США».

«Для этого мой бюджет запрашивает $750 млрд на национальную оборону, что на $34 млрд, или на 5% больше, чем было принято в 2019 году», — указано в запросе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта были опубликованы результаты симуляции войны США против Китая и России, в которых указывается неспособность победить без применения ядерного оружия. Одним из предложений авторов отчёта является увеличение военных расходов.