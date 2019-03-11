Москва, 11 марта, 2019, 19:59 — ИА Регнум. В московском округе Зеленоград два человека пострадали в результате нападения мужчины с железным прутом. Об этом 11 марта сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По информации агентства, инцидент произошёл накануне в 15-м микрорайоне Зеленограда. В полицию обратился мужчина, который сообщил, что неизвестный ходит по улице и нападает на прохожих.

Вскоре правоохранителями был задержан 29-летний местный житель, который, как выяснилось, страдает психическим расстройством и состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Сообщается, что ранения в результате нападения получили 31-летний мужчина и женщина 1983 года рождения. По факту произошедшего проводится проверка.