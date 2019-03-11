Каракас, 11 марта, 2019, 21:09 — ИА Регнум. Политический кризис в Венесуэле стал одной из острейших тем, повлияв не только на саму эту страну, но и оказавшись вызовом для ведущих государств мира. ИА REGNUM начинает опрос, который позволит понять, как относятся к происходящему граждане России.

Efecto Eco Протесты в Венесуэле

Что думаете о венесуэльских событиях лично вы? Согласны ли вы, что это — очередной организованный американцами майдан, или ответственность за происходящее лежит исключительно на внутриполитических акторах Венесуэлы, будь то президент или оппозиция?

Как следует вести себя России по отношению к происходящему в Венесуэле — поддержать ли одну из сторон или сохранить нейтралитет, вмешаться — с учетом того, что Венесуэла для США важна так же, как для России Украина? Наконец, как вы полагаете, чем закончится нынешнее противостояние как в Венесуэле, так и между сторонниками различных сценариев на международной арене?

Опрос проводится на инновационной платформе STIRVOX, которая не просто показывает процент поддерживающих ту или иную точку зрения, но и показывает социологический портрет вашего единомышленника.