Челябинск, 11 марта, 2019, 19:51 — ИА Регнум. В Челябинске сотрудник полиции, который нецензурно выражался и толкал гражданина, был трезв, инцидент произошел во внеслужебное время. Об этом журналистам заявили в областном управлении МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

В ведомстве признали, что страж порядка был в форменном обмундировании. Но при этом пояснили, что инцидент, запечатлённый на видео, произошёл сразу после окончания им службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из горожан заснял на видео дебош, который, по его словам, устроил полицейский. По словам гражданина, инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 марта.

Некоторые пользователи предположили, что страж порядка был пьян.