Москва, 11 марта, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Российская академия наук (РАН) и Национальная академия наук США намерены подписать соглашение о сотрудничестве в научных, инженерных и медицинских исследованиях. Об этом сегодня, 11 марта, сообщила пресс-секретарь РАН Светлана Попова.

Dima41 Здание Президиума РАН на Ленинском проспекте в Москве

«Соглашение со стороны России подпишет президент Российской академии наук Александр Сергеев, а с американской стороны — президент Национальной академии наук США Марша Кемпер Макнатт», — заявила Попова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США в 2014 году ввели против России санкции и заставили это сделать Европейский союз и других своих сателлитов. Санкции введены за то, что Крым вернулся в состав России, а подконтрольные американцам бандеровцы, пришедшие к власти на Украине, не смогли разгромить Донбасс.

С каждым годом американские санкции против России только усиливаются. При этом власти США прямо говорят, что закрывают для России доступ к американским высоким технологиям и исследованиям.