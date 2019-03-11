Вена, 11 марта, 2019, 19:41 — ИА Регнум. В министерство иностранных дел Австрии вызван на беседу посол Украины Александр Щерба, сообщает 11 марта газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Причиной вызова украинского посла является решение украинских властей запретить въезд в страну главе киевского бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершюцу.

Кроме того, генеральный секретарь МИД Австрии Йоханнес Петерлик потребовал от властей Украины отменить этот запрет, а также предоставить «доказательства обвинений в адрес многолетнего и опытного корреспондента ORF».

Напомним, в декабре 2018 года Кристиан Вершюц призвал правительство Австрии повлиять на Киев, чтобы прекратить нападки украинских нацистов на работников СМИ.

Стоит отметить, что служба безопасности Украины (СБУ) объяснила введение запрета на въезд Вершюца опасениями за его жизнь и здоровье.