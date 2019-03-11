Москва, 11 марта, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Санкции США в отношении российско-венесуэльского «Еврофинанс Моснарбанка» не стали неожиданностью, заявил 11 марта журналистам посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Давление

«Каждый раз, когда мы или наши российские друзья хотят что-то сделать против санкций США, против их попыток помешать нашему сотрудничеству, они начинают санкционировать всех — и банки, и компании, и людей», — сказал венесуэльский дипломат.

Напомним, ранее сегодня министерство финансов США сообщило о введении санкций против «Еврофинанс Моснарбанка» в связи с ситуацией в Венесуэле. Кредитная организация была создана в рамках межправительственного соглашения между Россией и Венесуэлой для финансирования совместных проектов.