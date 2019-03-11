Москва, 11 марта, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий запрет торговли алкоголем в кафе в жилых домах ночью, внесло в Госдуму заксобрание Брянской области, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

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Поправками предлагается ввести «полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, а также дополнительные ограничения времени в период с 23 часов до 8 часов по местному времени и условий розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в нежилых встроенных и (или) встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных домов».

Авторы обратили внимание на то, что наибольшее число жалоб обусловлено работой не торговых объектов (магазинов, в которых розничная продажа алкогольной продукции прекращается с учетом установленного в Брянской области дополнительного регионального ограничения по времени в 22 часа), а именно питейных заведений, осуществляющих деятельность по розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и расположенных в многоквартирных домах. В случае функционирования такого объекта общественного питания с режимом работы 24 часа создаются невыносимые условия для проживающих в них граждан, указали парламентарии.