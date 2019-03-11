Тюмень, 11 марта, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Жители деревни Бизино Тюменской области подняли в социальных сетях проблему отсутствия водопровода в местной врачебной амбулатории. В умывальники медпункта вода приносится из колодца, признали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

Сигнал прозвучал в паблике «Криминальный Тобольск».

«У нас в деревне Бизино в амбулатории нет воды. Элементарно медикам не сходить в туалет. Ладно, медики потерпят, но когда проводит приём врач, негде просто помыть руки. Двадцать первый век», — пишет участник группы.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина оперативно ответила под критическим постом, сообщив, что модульное здание врачебной амбулатории в селе возведено в 2013 году.

«Все необходимые санитарные нормы соблюдаются: в амбулатории функционирует санузел для персонала, а пациенты могут воспользоваться санитарной комнатой. Водоотведение производится в септик ёмкостью три куба. В режимных кабинетах имеются умывальники, куда вода приносится. Ближайший источник водоснабжения — вводной колодец — расположен на расстоянии 70 метров. В теплое время года учреждением будет рассмотрен вопрос о подключении к централизованному водопроводу», — пояснила представитель департамента.

Отметим, что фельдшерские пункты без воды и отопления встречаются в стране повсеместно. О подобных ситуациях в Якутии, Дагестане и Калужской области ранее сообщало ИА REGNUM.