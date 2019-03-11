Вашингтон, 11 марта, 2019, 19:31 — ИА Регнум. Администрация президента СЩА Дональда Трампа в проекте федерального бюджета на 2020 финансовый год предлагает увеличить расходы на обороны ещё на 5% по сравнению с уровнем 2019 финансового года и довести их до $750 млрд. Об этом сегодня, 11 марта, пишут американские СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец США

«Оборонные расходы возрастут на 5%. Мы выделим $750 млрд на национальную оборону по сравнению с $716 млрд 2019 финансового года», — сообщил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военные расходы США при президенте Трампе растут год от года. Трамп ещё в период своей предвыборной кампании не раз заявлял, что американские вооруженные силы не способны отвечать на те вызовы, которые стоят перед США в нынешнее время.