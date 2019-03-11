Москва, 11 марта, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Третьяковская галерея рассчитывает взыскать 20 млн рублей с вандала, повредившего картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Об этом 11 марта сообщил на заседании Замоскворецкого суда Москвы юридический консультант музея Евгений Мельников.

Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 года. 1885

По его словам, именно в такую сумму предварительно оценены работы по реставрации полотна, которые пока ещё не завершены. Соответствующий иск Третьяковка подаст после того, как будут составлены сметы всех работ.

Сегодня суд приступил к рассмотрению по существу дела в отношении 37-летнего Игоря П., обвиняемого по части 1 статьи 243 УК России «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

25 мая 2018 года мужчина разбил защитное стекло на картине Ильи Репина в Третьяковской галерее металлической стойкой ограждения. В результате холст получил повреждения в трёх местах, также пострадала рама картины.

В ходе судебных слушаний адвокаты подсудимого заявили, что их клиент считает себя виновным частично: мужчина признаёт факт порчи им картины, однако не признаёт её культурной ценности. В случае подтверждения судом предъявленного обвинения подсудимому грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трёх лет.