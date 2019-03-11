Краснодар, 11 марта, 2019, 19:16 — ИА Регнум. Посетителей и сотрудников ресторана Luka Pizza, расположенного в ТЦ «Центр города» в Краснодаре, эвакуировали вечером 11 марта.

ИА REGNUM Посетителей ресторана в ТФ эвакуировали из-за рюкзака

В пресс-службе ГУ МВД информацию об эвакуации прокомментировать не смогли. Однако, как уточнил представитель администрации торгового центра в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, эвакуация действительно имела место.

«На улице рядом с рестораном был найден рюкзак. Посетителей из ресторана вывели, вызвали полицию Ничего опасного не обнаружили», — сообщила ИА REGNUM представитель администрации ТЦ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце февраля посетителей эвакуировали из ТЦ «Красная площадь» в Анапе, после того как там сработала пожарная сигнализация.