Курган, 11 марта, 2019, 19:13 — ИА Регнум. Более 36 млн рублей получат Дома культуры Курганской области на укрепление материально-технической базы в Год театра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Александр Кулинич Курганский государственный театр драммы

В Кургане в 2019 году планируется завершить ремонт детской школы искусств № 1, а в Частоозерском и Звериноголовском районах — построить новые учреждения культуры.

Кроме того, дополнительное финансирование получат в 2019 году Шадринский драматический театр и театр кукол «Гулливер» (г. Курган) — из федерального бюджета будет выделено 17,6 млн рублей на закупку оборудования и приобретение автобусов для гастролей. Соответствующее соглашение с Министерством культуры РФ было утверждено 11 марта на заседании регионального правительства под председательством врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Областное правительство также утвердило региональный план мероприятий Года театра. В частности, уже в апреле в Кургане пройдёт международный фестиваль современного искусства «Параллели». В числе других масштабных событий — традиционный курганский конкурс актерского мастерства «Котурны», театральный фестиваль «Дары Мельпомены», конкурс чтецов «Звучащее слово» и др.

Напомним, что 2019 год указом президента РФ Владимира Путина объявлен Годом театра. Как сообщил Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 20 февраля, до 2024 года в рамках национального проекта «Культура» будет выделено более 17 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию сельских клубов и Домов культуры. На поддержку центров культурного развития в малых городах России будет направлено ещё более 6 млрд рублей.

«Запрос на насыщенную культурную жизнь очень большой, прежде всего в регионах, на местах. Здесь работает много увлечённых, талантливых людей, подлинных энтузиастов своего дела», — отметил Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ в 2019 году направит около 283 млн рублей на строительство Домов культуры в сёлах 11 регионов России. К концу 2024 года планируется построить или капитально отремонтировать 526 сельских Домов культуры.