Арзамас, Нижегородская область, 11 марта, 2019, 19:12 — ИА Регнум. Российское предприятие АО"Арзамасский приборостроительный заводимени П.И. Пландина» начало поставлять промышленные газовые счетчики в Туркмению. Первая партия приборов учета уже прибыла в страну, сообщила пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Oaoapz.com Приборостроители. «Арзамасский приборостроительный завод»

Произведенные в России газовые счетчики будут устанавливаться на газораспределительных станциях туркменской государственной теплоснабжающей организации.

По словам руководителя отдела продаж ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» Михаила Сурнина, российское предприятие также планирует наладить поставки в Туркмению газовых и водяных счетчиков для населения.

Такая возможность у российской компании появилась после того, как туркменские власти выпустили постановление об обязательном оснащении приборами учета всего жилого фонда страны, начиная с 1 января 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, что по запасам природного газа Туркмения занимает четвертое место в мире. На территории страны уже обнаружено более 190 нефтяных и газовых месторождений, а запасы углеводородов глубоководных месторождений на Каспии составляют до 12 млрд тонн нефти и свыше 6 трлн кубометров природного газа.

Отметим, что с 1 ноября 2017 года в Туркмении начали отменять льготы на коммунальные услуги и обязали население платить за воду, за природный газ и за электроэнергию.

Читайте также: Питьевая вода в Туркмении подорожает в 25 раз