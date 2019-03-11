Киев, 11 марта, 2019, 19:09 — ИА Регнум. В феврале 2019 года жители Украины продали через банковскую систему на $63,4 млн больше наличной иностранной валюты, чем купили.

Иван Шилов ИА REGNUM

Соответствующие данные сегодня, 11 марта, обнародовал украинский Нацбанк.

Согласно информации регулятора, за февраль 2019 года граждане Украины продали банкам $942,5 млн, купили — $879,1 млн.

Напомним, что в январе 2019 года, согласно информации НБУ, граждане Украины продали через банковскую систему на $175,5 млн больше наличной иностранной валюты, чем купили. До этого, в ноябре и декабре 2018 года, граждане покупали больше валюты в банках, чем продавали.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году наблюдается укрепление гривны — с начала года по состоянию на 7 марта, согласно данным НБУ, официальный курс укрепился на 4,4% до 26,48 грн за доллар, а с начала марта укрепление составило 1,4%.

В НБУ отмечали, что ситуацию на валютном рынке предопределяют прежде всего следующие факторы: благоприятная внешняя ценовая конъюнктура для товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции, и стабильные поступления экспортной выручки; приближение сроков уплаты годовых налогов в государственный бюджет, что стимулирует бизнес активнее продавать иностранную валюту; слабый рост импорта товаров и низкие объемы репатриации дивидендов в инвалюте за рубеж; чистая продажа валюты населением.

«Указанные факторы обеспечивают преобладание предложения валюты над спросом на межбанковском валютном рынке. В то же время приток иностранного капитала в государственные ценные бумаги, который наблюдался с середины января, на сегодня замедлился и не играет значительной роли в укреплении курса гривны», — говорилось в комментарии регулятора.