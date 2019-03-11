Краснодар, 11 марта, 2019, 19:03 — ИА Регнум. Посетителей и сотрудников торгового центра «Центр города» в Краснодаре эвакуировали вечером 11 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM ТЦ «Центр города» оцеплен правоохранителями

В настоящее время торговый центр оцеплен, внутри работают оперативные службы. Других подробностей пока нет. В пресс-службе ГУ МВД по региону ИА REGNUM обещали уточнить причину эвакуации чуть позже.

ИА REGNUM ТЦ «Центр города» оцеплен правоохранителями

Как напоминает ИА REGNUM, в конце февраля посетителей эвакуировали из ТЦ «Красная площадь» в Анапе, после того как там сработала пожарная сигнализация. Ранее волна ложных сообщений о минированиях социальных, административных и торговых объектов, в том числе и торговых центров, прокатилась по всей России.