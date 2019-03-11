Москва, 11 марта, 2019, 19:06 — ИА Регнум. Центральный банк России подсчитал число сомнительных операций на рынке в 2018 году и констатировал их снижение. Данные опубликованы на официальном сайте ЦБ РФ.

Samopoznanie.ru

По сравнению с 2017 годом вывод денежных средств за рубеж уменьшился на 24%, а обналичивание денег в банковском секторе сократилось примерно в два раза. В прошлом году 57% всех операций по обналичиванию пришлось на выдачу денег со счетов и банковских карт физических лиц. Наиболее популярными способами вывода средств за рубеж стали авансовые платежи, на которые пришлось 32% подобных сделок, и сделки с услугами, преимущественно морские контейнерные перевозки, доля которых составила 23%.

«При ощутимом снижении объёмов обналичивания денег в банковском секторе в 2018 году усилился его переток в небанковский сектор, что отразилось на росте транзитных операций повышенного риска по безналичной компенсации наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми компаниями и дистрибьютерами», — сказано в сообщении ЦБ РФ.

Отметим, что сомнительными сделками Центробанк РФ называет финансовые операции, в совершении которых не просматривается экономического смысла. Как правило, подобные сделки заключают, чтобы вывести деньги из страны, уйти от налогов, легализовать средства, полученные преступным путём, или профинансировать незаконную деятельность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года вырос объём выданных населению ипотечных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост составил 12,7%, следует из отчета ЦБ РФ.