Москва, 12 марта, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 12 марта, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об изменении порядка индексации пенсии для малообеспеченных пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

Речь идет о правительственной инициативе, внесенной в Госдуму в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В частности, законопроект предлагает изменить правила индексации для граждан, чья страховая пенсия оказывается ниже прожиточного минимума. Сегодня такие граждане получают доплату из федерального или муниципального бюджета, так как полный размер пенсионной выплаты не может быть ниже прожиточного минимума.

Однако с 2019 года в РФ вступил в силу закон об изменениях параметров пенсионной системы, направленный на повышение пенсионного возраста. Как утверждали в правительстве, такие меры приведут к увеличению размера пенсий в среднем на 1 тыс. рублей, другими словами, индексация составит порядка 7%.

Между тем малообеспеченные пенсионеры не ощутили на себе роста выплат, поскольку индексация распространялась только на размер самой страховой пенсии и не касалась доплаты из бюджетной системы — ее размер как раз был уменьшен.

«Получилось так, что при индексации пенсий, которая была проведена 1 января, у людей вырос размер пенсий и, таким образом, сократился размер этой доплаты. Они не почувствовали роста пенсии, на который рассчитывали после принятия столь горячо обсуждавшегося в обществе закона об изменении параметров пенсионной системы. Президент на это обратил внимание и поставил задачу перед правительством в кратчайший срок ситуацию исправить. Правительство подготовило соответствующий законопроект, который предполагает, что индексация пенсии осуществляется без учета доплат. То есть сверху доплаты происходит рост на 7%, как это было предусмотрено», — объяснил журналистам замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Закон имеет обратную силу действия и, в случае принятия, вступит в силу уже 1 января 2019 года. Соответственно, пенсии таким категориям граждан будут рассчитаны заново.

«Мы обратились к нашим коллегам из заксобраний субъектов РФ для ускорения направления своих отзывов. По моей информации, на сегодняшний день большинство субъектов РФ уже высказалось. Мы уверены, что он будет поддержан всеми, так как речь идет реально о повышении пенсии», — отметил Исаев.

Ранее комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении. Внесенным законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера для осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ЕДВ, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в субъекте РФ.

Реализация норм потребует выделения дополнительно 58,4 млрд рублей в течение трех лет.