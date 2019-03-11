Киев, 11 марта, 2019, 18:50 — ИА Регнум. Все заявления о связи радикалов из организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с главой МВД Украины Арсеном Аваковым и ведомством в целом являются «продуцированием ложных предположений», заявил на брифинге 11 марта спикер министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

«Хотелось бы услышать, на каком основании звучат такие предположения. Кроме полка «Азов», который является частью воинской части 3057 с расположением в Мариуполе и который является структурным подразделением Нацгвардии, в 2014 году было создано немало добровольческих батальонов. Я не вижу никаких свидетельств о том, что якобы структуры связаны с МВД», — сказал он.

Шевченко отдельно отметил, что МВД никаким образом не причастно к регистрации «Национальных дружин» в качестве наблюдателей на выборах президента.

ИА REGNUM напоминает, что 9 марта в Киеве и Черкассах состоялось сразу несколько протестных акций «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которых приняли участие несколько тысяч человек. Радикалы требовали привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе. В Черкассах представители организации попытались прорваться к президенту Порошенко, который посещал город с рабочим визитом. В результате столкновений пострадали 22 силовика, 19 госпитализированы, заведен ряд уголовных дел.

По мнению ряда экспертов, глава МВД Украины, которому якобы подконтрольны радикалы, с помощью такого рода протестных акций может повлиять на ход президентской избирательной кампании.

Политолог Андрей Золотарев утверждает, что, судя по массовоcти акции радикалов, решительному и воинственному настрою, к ним стоит отнестись серьезно.

«Тем более что в акции участвовало и силовое крыло Нацкопуса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Нацдружины. Радикалы дали президенту неделю на то, чтобы разобраться со своим коррупционным окружением. Нацкорпус (организация, деятельность которой запрещена в РФ) требует, чтобы была не имитация, а реальная уголовная ответственность и наказание», — заявил эксперт.

Золотарев прогнозирует, что следующие масштабные протестные акции могут пройти в Харькове, поскольку радикалы требуют от Порошенко разобраться со «смотрящим от президента за судебной системой» депутатом Александром Грановским.

«Одним из условий приостановки такого давления было обещание Кернеса протянуть в народные депутаты по Харькову Грановского и заодно обеспечить всемерную поддержку Порошенко. Эта задача будет достаточно сложной и трудно выполнимой даже для Кернеса. Как известно, харьковчане не любят чужаков-«парашютистов» и не голосуют за них на выборах, тем более с таким коррупционно-мародерским бэкграундом. Похоже, что Нацкорпус (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может скоро прийти в гости и к Кернесу. И это, судя по сегодняшнему дню, будет куда посерьезнее, чем «марши злых харьковчан» (локальные протестные акции из-за повышения тарифов на транспорт — ред.)».