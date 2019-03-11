Гданьск, Польша, 11 марта, 2019, 18:35 — ИА Регнум. Жители польского города Лемборк (Поморское воеводство) 10 марта собралась на кладбище, где похоронены погибшие во время Второй мировой воины Красной армии, сообщает портал Nasze Miasto Lębork. Они возложили цветы и зажгли свечи. На церемонию был также приглашен российский генеральный консул в Гданьске Виктор Колесников.

Marcin Kapela/UM Lębork

На городском кладбище захоронено 706 советских солдат и офицеров, погибших во время боев за Лемборк 9−10 марта 1945 года. Они сражались в рядах 19-й армии, 3-го Гвардейского танкового корпуса, 18-й бронетанковой бригады и 102-й пехотной дивизии, которые входили во Второй Белорусский фронт.

Они похоронены в 38 братских могилах. Центральным элементом кладбища является мемориальная доска с красной звездой и надписью на русском и польском языках: «Слава Героям Красной Армии, павшим в бою за нашу и вашу свободу / Sława Bohaterom Armii Czerwonej poległym w walce za naszą i waszą wolność».

Как заявил Колесников, он уже второй раз принимает участие в поминальной службе: «Меня пригласили в прошлом году, я был здесь, мне очень понравилось, что поляки помнят наших солдат, погибших в боях с нацистскими захватчиками». На церемонии присутствовал также заместитель председателя городского совета Лемборка Збигнев Цибуля.

«Здесь лежат люди, у которых были жены, матери, сестры, которые воевали против нацистов и — давайте не будем бояться использовать этот термин — с немцами, — сказал Цибуля. — Я чувствую свою обязанность как поляка почтить память жертв тех людей, которые покоятся здесь и которые дали нам свободу по Второй мировой войне».

Одним из организаторов церемонии был Яцек Лампарт. Отвечая на вопрос, что можно сказать тем жителям Лемборка, которые считают, что не стоит помнить об этом событии, он ответил: «Те люди, которые лежат здесь, отдали свои жизни за то, чтобы мы могли жить в мире более 70 лет. Вы должны уважать это и не можете забыть об этом».