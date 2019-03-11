Москва, 11 марта, 2019, 18:25 — ИА Регнум. АНО «Институт региональной экспертизы» подготовил очередной, второй по счёту, рейтинг протестной активности регионов РФ. Первый подобный рейтинг был опубликован экспертами института месяц назад, по итогам января. Как и в прошлый раз, все регионы авторами рейтинга разделены на четыре группы: «красную» — где протест играет важную роль в региональной политической повестке, «оранжевую» — там, где он заметен, но определяющей роли не играет, «жёлтую» и «зелёную» — по мере убывания протестных настроений.

Irex.group Протестная активность

I. Методика рейтинга протестной активности российских регионов

Как отмечают эксперты, рейтинг протестной активности регионов России рассчитывается исходя из совокупности нескольких показателей. Данные показатели делятся на две группы. Первая группа — количественные показатели. Они делятся на два блока: социально-экономический протест и политический протест. Каждый из этих блоков оценивается по шкале от 0 до 5, где 0 — полное отсутствие протестной активности, а 5 — максимальный уровень протестной активности граждан, ставящий под угрозу стабильность региональной власти. Таким образом, каждый регион в сумме получает от 0 до 10 баллов (сумма показателей социально-экономического и политического протеста). Соответственно, чем выше балл, тем выше уровень протестной активности в субъекте Российской Федерации.

Вторая группа — качественные показатели. Авторы рейтинга отмечают, что не всегда количество протестных акций объективно показывает ситуацию в регионе. Поэтому в данный критерий ими были включены факторы, которые не характеризуют непосредственно форму протеста, но оказывают влияние на его глубину, перспективы и масштаб распространения. Здесь авторами было выделено пять факторов, а именно:

— близость губернаторских или парламентских выборов (дополнительный балл, если выборы состоятся в 2019 году);

— число участников протестных акций (дополнительный балл, если число участников акции более 500 человек для мегаполисов и более 100 человек для остальных населённых пунктов);

— количество субъектов протеста (дополнительный бал, если протест поддержали три и более политических партии или общественных организации);

— информационное освещение протеста в федеральных СМИ (дополнительный балл);

— использование протестующими социальных сетей и мессенджеров в целях мобилизации (дополнительный балл).

Кроме того, эксперты постарались учесть численность населения того или иного субъекта. Например, мегаполисы во многом концентрируют протестную активность близлежащих регионов. Так, имеются примеры, когда акции регионального характера проводились в Москве с целью привлечь внимание федеральной власти. По этой причине авторами был введён так называемый поправочный коэффициент, который составил: для регионов с населением выше 3 млн человек — 0,5, для регионов с населением 1−3 млн человек (таких субъектов большинство) — 1; для регионов, численность населения которых менее 1 млн человек — 1,5. Средний балл субъектов, в конечном счете, умножается на данный коэффициент. Кроме того, протестные кейсы, как правило, имеют давнюю историю, часто переходят в латентную форму. Поэтому эксперты учитывали и показатель прошедшего месяца, которому присваивается коэффициент 0,5. Итоговый рейтинг представляет собой сумму показателей текущего месяца и прошедшего.

II. Основные протестные кейсы в феврале 2019 г.

Анализ протестной активности в регионах России в феврале месяце текущего года, позволил выделить десять основных направлений общественного протеста, которые проявлялись в двух и более регионах.

«Мусорный протест». Тема мусора стала ключевой в начале текущего года. В феврале митинги и пикеты прошли более чем в тридцати регионах, что существенно больше, чем в предыдущем месяце. Наиболее крупные акции состоялись 3 февраля в рамках всероссийского протеста. Особенно высокий уровень общественной напряжённости мусорная проблема создавала в Архангельской и Тамбовской областях.

Тема мусора стала ключевой в начале текущего года. В феврале митинги и пикеты прошли более чем в тридцати регионах, что существенно больше, чем в предыдущем месяце. Наиболее крупные акции состоялись 3 февраля в рамках всероссийского протеста. Особенно высокий уровень общественной напряжённости мусорная проблема создавала в Архангельской и Тамбовской областях. Протестные акции, направленные на привлечение внимания к антисоциальной политике правительства. Подобные акции обозначались как митинги или пикеты «против политики власти». Как отмечают авторы рейтинга, число протестных мероприятий по данной проблеме в феврале по сравнению с январём месяцем возросло. Акции, посвящённые этой проблеме, прошли в нескольких регионах. Организатором, как правило, выступает КПРФ, но часто можно наблюдать и представителей других политических сил («Левый фронт», ЛДПР и т. д). Симптоматично, что большинство акций были приурочены к празднованию 23 февраля, что позволило провести санкционированные митинги.

Подобные акции обозначались как митинги или пикеты «против политики власти». Как отмечают авторы рейтинга, число протестных мероприятий по данной проблеме в феврале по сравнению с январём месяцем возросло. Акции, посвящённые этой проблеме, прошли в нескольких регионах. Организатором, как правило, выступает КПРФ, но часто можно наблюдать и представителей других политических сил («Левый фронт», ЛДПР и т. д). Симптоматично, что большинство акций были приурочены к празднованию 23 февраля, что позволило провести санкционированные митинги. Протестные акции муниципального характера. Проходили, как правило, в форме митингов и стихийных сходов граждан. Чаще всего были связаны с неудовлетворительной работой системы ЖКХ, протестом против повышения оплаты проезда в транспорте. Ряд кейсов был связан с нежеланием проводить реформу муниципальных образований. Число протестных выступлений подобного типа также возросло по отношению к январю месяцу.

Проходили, как правило, в форме митингов и стихийных сходов граждан. Чаще всего были связаны с неудовлетворительной работой системы ЖКХ, протестом против повышения оплаты проезда в транспорте. Ряд кейсов был связан с нежеланием проводить реформу муниципальных образований. Число протестных выступлений подобного типа также возросло по отношению к январю месяцу. Выступления против пенсионной реформы. Количество протестных акций в этом сегменте постепенно сокращается. В феврале большинство акций развивалось в форме пикетирования, что объективно снижало к нему внимание со стороны и СМИ, и активной общественности. Тем не менее география «пенсионного протеста» по-прежнему высока.

Количество протестных акций в этом сегменте постепенно сокращается. В феврале большинство акций развивалось в форме пикетирования, что объективно снижало к нему внимание со стороны и СМИ, и активной общественности. Тем не менее география «пенсионного протеста» по-прежнему высока. Пикеты и акции памяти Бориса Немцова. Мероприятия были проведены в ряде крупных мегаполисов и на родине Б. Немцова в Сочи. Организованы представителями либеральной оппозиции («Открытая Россия, ПАРНАС, штабы А. Навального в регионах). Протест приурочен к годовщине гибели политика и дальнейшего развития, вероятно, не получит.

Мероприятия были проведены в ряде крупных мегаполисов и на родине Б. Немцова в Сочи. Организованы представителями либеральной оппозиции («Открытая Россия, ПАРНАС, штабы А. Навального в регионах). Протест приурочен к годовщине гибели политика и дальнейшего развития, вероятно, не получит. Пикеты и шествия в защиту политических заключённых. В первую очередь требования протестующих были связаны с делом ростовской активистки «Открытой России» А. Шевченко. Данный сегмент протеста в феврале демонстрировал тенденцию к спаду, но его особенностью остаётся способность к мобилизации политически разнородных субъектов.

В первую очередь требования протестующих были связаны с делом ростовской активистки «Открытой России» А. Шевченко. Данный сегмент протеста в феврале демонстрировал тенденцию к спаду, но его особенностью остаётся способность к мобилизации политически разнородных субъектов. Протестные акции с требованием отставки главы региона или города. Данные протестные акции были связаны с недовольством части населения политикой региональной или муниципальной власти, а также борьбой за сферы политического влияния различных сил. Наиболее заметные акции прошли в Севастополе и Ульяновской области (город Димитровград).

Данные протестные акции были связаны с недовольством части населения политикой региональной или муниципальной власти, а также борьбой за сферы политического влияния различных сил. Наиболее заметные акции прошли в Севастополе и Ульяновской области (город Димитровград). Забастовка таксистов, в том числе работающих с агрегатором «Яндекс.Такси». Требование — повышение стоимости оплаты проезда и трудовой защищённости. Протест тянется с января месяца и пока сохраняется на достаточно заметном, стабильном уровне. Забастовка охватила несколько регионов, но при этом координации действий между протестующими водителями в различных субъектах не существует или она крайне незначительна.

Требование — повышение стоимости оплаты проезда и трудовой защищённости. Протест тянется с января месяца и пока сохраняется на достаточно заметном, стабильном уровне. Забастовка охватила несколько регионов, но при этом координации действий между протестующими водителями в различных субъектах не существует или она крайне незначительна. Протест против возможной передачи Курильских островов Японии. По сравнению с январём протестные акции идут на спад ввиду того, что актуальность проблемы снижается. Но нельзя исключать того, что возобновление переговоров с Японией вновь приведёт к росту протестной активности в этом сегменте.

По сравнению с январём протестные акции идут на спад ввиду того, что актуальность проблемы снижается. Но нельзя исключать того, что возобновление переговоров с Японией вновь приведёт к росту протестной активности в этом сегменте. Пикеты против «китовой тюрьмы». Новый протестный кейс февраля месяца, который, вероятно, не получит своего развития ввиду узости и специфичности поднимаемой протестующими темы (выступают за освобождение незаконно выловленных касаток и белух, которых удерживают в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя под Находкой). Тем не менее протест охватил несколько регионов на Дальнем Востоке и Москву.

III. Рейтинговые показатели

1. Регионы «Красной зоны» (с максимальным уровнем протестной активности). В скобках — место региона в январском рейтинге.

№ п/п

Субъект

Рейтинг

1(10)

Волгоградская область

17,5

2(4)

Архангельская область

14

3(1)

Москва

12

4(28)

Красноярский край

11,5

5(7)

Тамбовская область

11,5

6(6)

Белгородская область

10,5

7(27)

Оренбургская область

10,5

8(14)

Сахалинская область

10,5

9(30)

Бурятия

10

10(18)

Владимирская область

10

11(2)

Воронежская область

10

12(11)

Алтайский край

9,5

13(25)

Ивановская область

9,5

14(3)

Ростовская область

9,5

В регионах «красной зоны» по сравнению с предыдущим периодом произошли некоторые изменения. В частности, повысился уровень протестной активности в Красноярском крае, Оренбургской, Сахалинской, Владимирской и Ивановской областях, Бурятии, что стало причиной их перехода из «оранжевой зоны» в «красную».

Присутствие в числе регионов с наиболее высоким уровнем протестной активности Москвы авторы объясняют тем, что крупные агломерации с высокой численностью населения концентрируют у себя значительный спектр проблем. Кроме того, для Москвы характерен активистский тип политической культуры, включенность граждан в политический процесс, их слабая зависимость от институтов власти. В связи с этим можно ожидать, что столица России достаточно регулярно будет присутствовать в «красной зоне» рейтинга.

Для остальных регионов характерно наличие одной или нескольких острых социально-экономических проблем. В частности, для Архангельской и Тамбовской областей такими проблемами уже несколько месяцев остаются вопросы утилизации отходов, для Белгородской области — вопросы инфраструктуры и благоустройства, для Алтайского края — социальные проблемы. Лидерство в рейтинге Волгоградской области объясняется совокупностью социально-экономических и политических проблем, а также общим высоким уровнем политической активности населения.

2. Регионы «оранжевой зоны» (с относительно высоким уровнем протестной активности)

№ п/п

Субъект

Рейтинг

15(43)

16(40)

18(39)

23(34)

24(45)

25(44)

34(38)

Субъекты, находящиеся в «оранжевой зоне», характеризуются авторами как регионы с достаточно высоким уровнем протестной активности. Как правило, субъекты, попавшие в данную группу, отличаются наличием одной относительно значимой локальной проблемы и протестными выступлениями частного характера. В то же время в субъектах «оранжевой зоны» протест является хоть и важным, но не решающим фактором развития региональных политий.

В данной зоне также произошли изменения по сравнению с январём месяцем. В частности, произошла некоторая стабилизация ситуации в Краснодарском крае, Саратовской и Свердловской областях. Одновременно ввиду роста протестной активности из «жёлтой зоны» в «оранжевую» переместились Курганская, Новгородская, Ярославская, Костромская, Брянская, Кемеровская области и Республика Алтай.

Как правило, для каждого из регионов характерно наличие одной наиболее острой темы и ряда локальных, менее значимых. В ряде субъектов (Татария, Башкирия) власти удалось стабилизировать обстановку, хотя протестные кейсы в этих субъектах по-прежнему актуальны.

3. Регионы «жёлтой зоны» (с умеренным уровнем протестной активности)

№ п/п

Субъект

Рейтинг

37(46)

5,5

38(70)

5,5

39(63)

5,5

40(55)

5,5

41(58)

5,5

42(48)

5,5

43(47)

5,5

44(50)

5,5

45(64)

5,5

46(57)

5,5

47(54)

5,5

48(53)

5,5

49(69)

5,5

50(59)

5,5

51(52)

5,5

52(80)

5,5

53(71)

5,5

54(72)

5,5

55(81)

5,5

56(83)

5,5

5

5

5

5

Субъекты, попавшие в «жёлтую зону», характеризуются авторами рейтинга как регионы с умеренным уровнем протестной активности. Для них характерно наличие локальных протестных кейсов, которые пока не вызывают повышенного интереса общественности, но имеют определённый протестный потенциал в будущем. Как правило, это ситуации, связанные с требованием повышения уровня социально-экономического развития, в том числе против пенсионной реформы, а также локальные конфликты или поддержка общефедеральных протестных трендов. Для регионов «жёлтой зоны» характерен высокий уровень динамизма. Изменение ситуации в субъекте может довольно быстро привести его как в «оранжевую зону», так и в «зелёную», отмечают эксперты. Ещё одной особенностью регионов, попавших в «жёлтую зону», является преобладание пикетов как формы выражения протеста, что существенно снижает количество участников подобных акций и внимание к ним со стороны СМИ и блогеров.

4. Регионы «Зелёной зоны» (с низким уровнем протестной активности)

№ п/п

Субъект

Рейтинг

61(85)

4,5

66(65)

4,5

63(79)

4,5

64(41)

4,5

65(49)

4

66(51)

4

67(42)

3,5

68(35)

3,5

69(37)

3,5

70(61)

3,5

71(74)

3

72(84)

3

73(77)

3

74(36)

3

75(73)

3

76(60)

2

77(76)

1,5

78(82)

1,5

79(66)

1,5

80(75)

1,5

81(62)

1,5

82(56)

0,5

83(67)

0

84(68)

0

85(78)

0

Субъекты, входящие в «зелёную зону», характеризуются экспертами как регионы с низким уровнем протестной активности населения. По сравнению с январём в феврале число таких регионов сократилось почти в два раза, что объясняется ростом локальных протестных акций в ряде субъектов. При этом низкий уровень протестной активности не всегда означает отсутствие социально-экономических и/или политических проблем. Очень часто, как в случаях с регионами Северного Кавказа, это определяется сложившимся типом политической культуры и типом политического режима, сформировавшимся в той или иной регионе. В частности, замечено, что жёсткие, авторитарные режимы гасят протест при помощи силовых методов. Определить потенциал протестных настроений в этом случае эксперты затрудняются. Кроме того, в «зелёную зону» часто попадают регионы со слабыми демографическими ресурсами, прежде всего, регионы Крайнего Севера.

В состав данной группы вошли также регионы с разовыми протестными акциями, как правило, немногочисленными, в форме пикетов, чаще всего одиночных. Такие акции, за редким исключением, не привлекают общественного внимания (Калужская, Ленинградская, Иркутская области, Ставропольский край и ряд других).

Общий анализ протестной активности российских регионов в феврале 2019 г. позволяет сделать авторам рейтинга несколько ключевых выводов.